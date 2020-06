États-Unis : la vidéo de l'interpellation d'un homme noir fait polémique

publié le 10/06/2020 à 06:11

Les images ont été filmées dans le comté de Fairfax, en Virginie (États-Unis). Quelques semaines après le décès de George Floyd, asphyxié lors d'une violente interpellation policière, une nouvelle arrestation fait polémique dans le pays.

Sur la vidéo, on peut voit un homme noir errant dans la rue et demandant aux policiers et à un ambulancier de l'aider, disant avoir besoin d'une "cure de désintoxication". Quelques minutes passent et l'homme continue de errer jusqu'à ce que, sans sommation, un policier utilise son taser sur lui. L'homme tombe alors au sol et le policier le maintient sur le ventre, en s'agenouillant sur son dos.

Selon Cnews, qui relate l'histoire, la victime reçoit alors d'autres décharges électriques et même des coups. Maintenu au sol, on entend l'homme dire qu'il ne peut pas respirer, comme l'avait fait George Floyd lors de sa propre interpellation.

CNN assure que l'homme interpellé a reçu les excuses du chef de la police de Fairfax une fois sorti de l'hôpital. De son côté, le policier mis en cause a été arrêté et les agents présents lors de l'interpellation ont été mis à pied. "Les actions de l'officier ont clairement dépassé les limites de la loi", a indiqué la direction des forces de l'ordre de Fairfax.