États-Unis : la vidéo choc de l'arrestation fatale de Tyre Nichols révélée

La vidéo de l'arrestation de Tyre Nichols, un Afro-Américain mort à l'âge de 29 ans, a été dévoilée, vendredi 27 janvier. Les images montrent les violences infligées durant de longs instants par cinq policiers noirs, après un simple contrôle routier à Memphis, dans l'État du Tennessee, le 7 janvier.

Long passage à tabac nocturne, coups de poing, de pied, de matraque : Tyre Nichols a été aspergé de gaz lacrymogène et visé par un pistolet Taser à décharges électriques. Sur la vidéo, il tente de s'enfuir, mais est rattrapé ensuite par les agents, qui se déchaînent. Dans un des extraits, il est battu au sol durant de longues secondes.

Tyre Nichols, hospitalisé, était décédé trois jours après son interpellation. Les cinq policiers afro-américains, depuis licenciés, ont été inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.

À peine trente minutes après la publication de la vidéo, le président des États-Unis, Joe Biden, a réagi. Il s'est dit "scandalisé" et "profondément meurtri". Il s'est entretenu au téléphone dans l'après-midi avec la mère et le beau-père de Tyre Nichols.

Vendredi 27 janvier, des manifestations débutaient dans plusieurs villes, notamment Washington, New York et Memphis. Cette mort rappelle celle de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier en mai 2020. Des manifestations contre le racisme et les violences policières avaient embrasé le pays, fédérées autour du slogan "Black Lives Matter".

"Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l'avaient réduit en bouillie. Il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque", a raconté en larmes RowVaughn Wells, la mère de Tyre Nichols, dans une interview diffusée par la chaîne CNN.

