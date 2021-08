États-Unis : la réponse d'un citoyen au lycée voisin qui interdit le drapeau LGBT

JaybillMcCarthy pose devant son drapeau LGBT+ géant, peint sur du bois et installé dans son jardin.

Celui-ci va être beaucoup plus difficile à interdire. Un habitant de Newberg, une commune située à quelques kilomètres de Portland, dans l'Oregon, a décidé de se lancer dans la confection d'un drapeau arc-en-ciel géant et de l'installer dans son jardin. Un choix qui fait suite à l'interdiction du lycée de la ville, dont il est le voisin, d'afficher des "symboles politiques" au sein de l'établissement.

Le 10 août dernier, le conseil éducatif de la Newberg High School a ainsi voté en faveur de cette mesure d'interdiction. Celle-ci concerne uniquement les symboles LGBT et Black Lives Matter, bien que les drapeaux pro-police "Thin blue line" aient également été évoqués, rapporte Slate, relayant une information de NBC News.

"Je me suis senti très mal pour ces enfants (...) qui entendent que le symbole qui représente la solidarité avec ce qu'ils sont n'est pas acceptable", a expliqué Jaybill McCarthy auprès d'un média local. L'homme a alors proposé sur son compte Twitter de construire un drapeau LGBT+ et a reçu des dizaines de propositions d'aide et de donations.

Le 15 août, rejoint par des volontaires, Jaybill McCarthy s'est alors lancé dans la fabrication et l'installation de l'étendard, peint sur du bois. Les lycéens du Newberg High School pourront désormais admirer un drapeau de 2,5 mètres de hauteur et 5 mètres de longueur depuis les fenêtres de leurs salles de classe.