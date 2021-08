Emma Corrin (Diana dans "The Crown") évoque avec émotion son identité queer

Dans le spectre LGBTQI+, l'actrice Emma Corrin est probablement la plus proche de la lettre Q pour "queer" et "questionning". Dans une interview pour la chaîne ITV, l'actrice qui incarne la jeune Diana Specer dans la série The Crown de Netflix a souhaité en dire un peu plus sur elle et son parcours.

Tout d'abord elle a expliqué qu'elle était hésitante concernant son genre et qu'elle était toujours en train de se chercher et de se découvrir, en oscillant entre le genre féminin et non-binaire. Sur la biographie de son compte Instagram, elle avait annoncé que le public et les médias pouvaient parler d'elle en employant les pronoms "she/they" (soit "elle" pour le féminin et "iel" pour les personnes non-binaires). Une précision qu'elle a depuis retiré pour se préserver des éventuelles polémiques.

"Je pense que la visibilité est importante sur ces questions, a-t-elle expliqué. Mon parcours a été long et j'ai encore du chemin à faire. On a tous l'habitude de se définir. C'est comme ça que la société fonctionne malheureusement, de façon binaire et ça m'a pris un long moment pour me rendre compte que j'étais quelque part entre ces deux pôles. Je ne sais pas encore où précisément."

Emma Corrin ne savait pas si elle était prête à entamer ce débat mais elle a salué la très bonne réaction de la "communauté queer" après son annonce. Après cette interview, la star a partagé son ressenti avec ses 700.000 abonnés sur Instagram : "C'est la première fois que je parle de mon identité queer et de mon parcours à la télévision. Ça faisait peur mais la visibilité est importante", a-t-elle écrit dans une story sur Instagram.

Au début de l'été, Emma Corrin avait partagé une photo en noir et blanc où on la voyait utiliser un "binder" (bandage de pointrine). Cet accessoire au symbolisme fort permet d'aplatir la poitrine et de transformer la silhouette de certaines femmes, hommes trans ou personnes non-binaires. "Avant que j'utilise un vrai binder, j'utilisais du ruban adhésif. Merci d'avoir immortalisé ce moment. C'est un voyage avec beaucoup de détours et de changements et c'est très bien ainsi !", avait-elle confié à ses abonnés.