États-Unis : La Floride, entre discours progressistes et figures conservatrices

Après avoir été découverte en 1513 par les Espagnols, la Floride devient le 27ème État des États-Unis en 1845. L’État accueille une multitude de touristes, notamment au sud avec Miami, ses innombrables plages et surtout son beau temps. Chaque année, habitants et voyageurs profitent de 360 jours de soleil en continu.

Entre les quartiers paisibles exclusivement destinés aux retraités et les fêtes sans fin des springbreakers… La Floride attire les opposés. Mais entre certains, le dialogue se complique. Depuis quelques temps, l’État connaît de violentes oppositions, notamment entre Disney World, le deuxième parc Disney aux États-Unis et le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis.



Que se passe-t-il ? Le 22 avril 2022, Ron DeSantis, gouverneur de Floride et premier rival de Donal Trump en devenir, signe une loi interdisant toute évocation à l’école de l’orientation sexuelle et des questions sur l’identité de genre, jusqu’à l’âge de neuve ans.

Sous la pression de ses salariés, Bob Chapek, le PDG de Disney, se prononce contre cette mesure. Une réaction perçue comme une "provocation" par Ron DeSantis, qui a alors fait voter l’annulation du statut particulier dont bénéficie le parc d’attraction depuis 1971. Un privilège qui l’exemptait notamment de certaines réglementations de l’État.

