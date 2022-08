Tunnel view, le point de vue le plus spectaculaire du Parc Yosemite (illustration)

Il faut faire attention où on met les pieds aux États-Unis... Sous peine de se ruiner. Début août, Anna Parsons, une étudiante néozélandaise de 21 ans, a chuté de 12 m alors qu'elle faisait de l'escalade dans le parc de Yosemite, en Californie. Elle s'est cassée presque tous les os de son corps et a été amputée du pied gauche, rapporte BFM-TV vendredi 19 août.

Outre le préjudice moral, il y a aussi un drame financier qui se joue. Entre son hospitalisation et les multiples opérations qu'Anna doit subir, l'étudiante doit déjà payer 1,2 million de dollars de frais médicaux. Or "son assurance n'en couvre qu'une partie", déplore sa sœur Jessica, interrogée par le New Zeleand Herald.

Pour payer ses frais et récolter 500.000 dollars, Jessica a créé une cagnotte en ligne. En deux semaines, près de 250.000 dollars ont déjà été récoltés.

