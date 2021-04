États-Unis : l'acteur Matthew McConaughey gouverneur ? Les Texans y croient

Crédit : Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 20/04/2021 à 15:15

Le comédien Matthew McConaughey serait-il sur le point d'endosser un nouveau costume ? Plus politique cette fois : celui de gouverneur du Texas. Les habitants du "Lone Star State" estiment en tout cas ce rôle, très important aux États-Unis, à sa mesure, et le plébiscitent même.

L'acteur hollywoodien distance ainsi largement l'actuel gouverneur de cet État, l'un des plus grands des États-Unis, dans un sondage réalisé début avril. La star d'Interstellar y devance le républicain Greg Abbott de 12 points (45% contre 33%). Une confortable avance qui pourrait augurer d'une belle perspective de reconversion pour l'enfant du pays.

Depuis quelques mois, rappelle The Dallas Morning News, le Texan de 51 ans laisse en effet entendre, auprès de commentateurs politiques et sur les plateaux de télévision, qu'il envisagerait de faire son entrée en politique. Seul bémol, Matthew McConaughey se définit comme "centriste", dans un État réputé très conservateur et votant traditionnellement républicain. Mais il existerait une "brèche", selon les experts.

Des points communs avec Trump ?

Comme ils l'ont démontré par le passé, les partisans texans de l'ancien président Donald Trump sont plutôt disposés à voter pour une célébrité sans aucune expérience politique. Ces électeurs pourraient dès lors se montrer favorables à une candidature du comédien lors des élection des gouverneurs américains ayant lieu l'année prochaine.

Un Texan conservateur de 47 ans explique d'ailleurs au quotidien qu'il trouve à la star du Dallas Buyers Club des points communs avec le milliardaire new yorkais : "Il est populaire, il est haut en couleur et il n’a pas peur de dire ce qu'il pense". En outre, il "a certaines des qualités de Donald Trump, et cela fonctionnera bien au Texas".

Même avis du côté des experts. "Matthew McConaughey reçoit un énorme coup de pouce grâce à sa notoriété (...) et pour ce qu'il fait pour aider les Texans" (ndlr : en les soutenant notamment après la terrible vague de froid de cet hiver), explique le politologue Mark Owens qui a dirigé l'étude. "La plupart de ceux qui ont répondu à notre enquête connaissent son histoire, mais beaucoup attendent de voir comment il ouvrira (ce) nouveau chapitre" de sa carrière.

Un virage vers la politique qu'il ne serait pas le premier acteur hollywoodien à prendre. Ronald Reagan, en entrant à la Maison Blanche en 1981, ou Arnold Schwarzenegger en devenant gouverneur de Californie en 2003, avaient tenté l'aventure avec succès.