publié le 19/01/2021 à 20:23

Le voleur s'est révélé étonnamment consciencieux. Samedi 16 janvier, dans la ville de Beaverton, dans l'Oregon (États-Unis), un homme s'est emparé d'une voiture, et a découvert par la suite qu'un enfant se trouvait à l'intérieur. L'individu a finalement décidé de faire demi-tour pour ramener l'enfant à sa mère, en se permettant par la même occasion de la sermonner sur son attitude.

Comme le rapporte le quotidien américain The Oregonian, le malfaiteur ne s'est pas non plus gêné de menacer la propriétaire du véhicule d'appeler la police "pour avoir laissé son enfant dans la voiture", selon un porte-parole des autorités locales. La mère s'était garée devant une épicerie en laissant le moteur tourner et les portes ouvertes. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, a alors profité de cette opportunité pour dérober le véhicule, avant de revenir rapidement sur les lieux, d'ordonner à la mère de reprendre son enfant de 4 ans en lui faisant la leçon, et de repartir aussi sec.

Selon les policiers de la ville, la propriétaire du véhicule n'était toutefois pas en infraction. Comme l'a confirmé un employé de l'épicerie, elle n'était restée que quelques minutes et ne se trouvait qu'à environ quatre mètres de sa voiture.