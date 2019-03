publié le 08/03/2019 à 19:45

Il a bien failli ne jamais voir la couleur de ces 273 millions de dollars. Dans le New-Jersey (États-Unis), Mike Weirsky, un chômeur de 54 ans, a remporté ce jeudi 7 mars le Super Loto Américain. Et cela a bien failli ne jamais arriver : il avait oublié son ticket au magasin.



Le jour de son achat, Mike Weirsky pose le ticket devant lui le temps d'attraper 10 dollars. Puis, machinalement, il range son portefeuille, répond au téléphone et s'en va... sans son ticket. Lorsqu'il remarque son oubli le lendemain, il retourne au magasin, sans grand espoir. Coup de chance : le caissier lui avait mis de côté. "Il était la dernière personne à avoir joué au loto et son ticket était là, sur le comptoir", raconte à ABC News Phil Campolo, qui tenait la caisse ce jour-là. "Alors je l'ai mis en sécurité dans mon tiroir."

Le jour du tirage, nouvelle surprise : son ticket est gagnant ! Mike Weirsky vient de remporter la somme de 273 millions de dollars, soit 243 millions d'euros.

Après 15 ans de chômage, l'homme, divorcé depuis peu, devient millionnaire. Ce joueur régulier n'avait jamais remporté le jackpot. Il dépensait, chaque semaine, environ 20 dollars (18 euros) en tickets de loterie.