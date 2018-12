publié le 05/12/2018 à 09:09

Donald Trump et tous les ex-présidents américains encore en vie assistent ce mercredi 5 décembre aux funérailles nationales de George H.W. Bush. L'ancien chef d'État est salué, depuis son décès à 94 ans, comme une figure ayant su dépasser les lignes partisanes dans une Amérique qui se sent aujourd'hui divisée.



Il est considéré comme le dernier président de ce que les Américains appellent la "greatest generation" - "la génération des plus grands", les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre 1941, George Bush est encore lycéen lorsqu’il apprend que les États-Unis ont été attaqués par les Japonais à Pearl Harbor. Il décide qu’il va s’engager. Le jeune homme veut se battre. Rien ne l’y oblige, mais il considère que c’est son devoir.

George Bush doit attendre le jour de ses 18 ans pour rejoindre l’US Navy où il est déployé dans le Pacifique. Il devient probablement le plus jeune pilote de l’histoire de l’armée américaine. Il mène 58 missions de combat. Mais le 2 septembre 1944, alors que son escadrille bombarde une île japonaise, son avion est abattu, les ailes en flammes, le cockpit enfumé.

Bush et la Seconde Guerre mondiale

À la radio, Bush dit à ses deux camarades de s’extraire en parachute. Il pense que l’avion va exploser, mais il continue à lancer des bombes sur la cible qui lui a été assignée, avant de sauter à son tour. Il observe son avion s’écraser, alors que son parachute descend lentement vers l’eau. Le courant et le vent le poussent vers l’île japonaise. Avec les forces qui lui restent, la tête en sang, il nage comme il peut, et est finalement récupéré. Le seul des neuf Américains de l’escadrille.



Plus tard il apprendra que ses huit camarades ont été torturés et décapités sur l’île. Les corps d’au moins quatre d’entre eux ont été mangés par des officiers japonais. George Bush a raconté que toute sa vie, il a essayé d’être à la hauteur de la chance qui lui a été donnée ce jour-là, en pensant à ses camarades. Prouver qu’il n’avait pas survécu pour rien.

George Bush était le dernier président américain à avoir connu la Seconde Guerre mondiale. Elle a été menée par Roosevelt, puis Truman. Son successeur Eisenhower avait été le commandant en chef des forces américaines en Europe. Les suivants, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. Reagan et Carter, sans avoir combattu pendant la guerre, ont servi sous les drapeaux.



Clinton, Bush Junior et Trump sont tous nés en 1946, après la guerre, mais aucun n’a été déployé au Vietnam comme beaucoup de leurs camarades. Bush Junior servait sous les drapeaux, mais est resté au Texas. Clinton et Trump ont réussi à y échapper.



Cela veut dire qu’aucun vétéran du Vietnam - cette cicatrice dans l’histoire de l’Amérique -, aucun, n’a été élu président. Deux héros de la guerre ont été battus, Kerry en 2004 et McCain en 2008. George Bush était donc le dernier président de la première puissance militaire du monde à savoir vraiment ce que veut dire risquer sa vie au combat, pour son pays et ses valeurs. Il a choisi d’être enterré en portant des chaussettes au motif d’une escadrille d’avions de l’US Navy.