États-Unis : elle retrouve ses parents 50 ans après son kidnapping

Ils n'auraient jamais imaginé retrouver leur fille après tant d'années. En 1971, la jeune Melissa Highsmith, seulement âgée de 22 mois, est portée disparue après avoir été enlevée par sa baby-sitter à Fort Worth, au Texas. Plus de 50 ans plus tard, ses parents sont parvenus à la retrouver.

La famille de la fillette et la police ont passé 51 ans à chercher Melissa, racontent nos confrères de CBS News. Ils ont fini par la retrouver à Fort Worth. Elle s'appelait Melanie Walden. C'est grâce à un test ADN que ses parents sont parvenus à retrouver sa trace. "Si nous avons retrouvé Melissa, c'est uniquement grâce à l'ADN, et non grâce à l'intervention de la police ou du FBI, à la participation de podcasts ou même aux enquêtes ou spéculations privées de notre famille", a écrit Sharon Highsmith sur Facebook".

Le samedi 26 novembre, les parents de Melissa l'ont rencontrée pour la première fois en plus de cinq décennies. Aujourd'hui âgée de 53 ans, elle rattrape le temps perdu avec ses parents. "C'est bouleversant, mais en même temps, c'est le sentiment le plus merveilleux du monde", confie-t-elle au média américain.

