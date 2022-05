États-Unis : dix morts dans une fusillade à Buffalo, dans l'État de New York

Horreur dans un magasin de l'État de New York. Un jeune homme blanc lourdement armé a ouvert le feu samedi dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, faisant au moins dix morts, dont une majorité d'Afro-Américains, le FBI disant enquêter sur un crime raciste.

"Dix personnes ont été tuées par un homme armé portant un gilet pare-balles et armé d'un fusil très puissant, et trois autres personnes ont été blessées, dont deux très gravement", a indiqué le quotidien local The Buffalo News, citant un responsable de la police sur les lieux du drame et une autre source proche de la police.

Quelques instants plus tard, le FBI a indiqué étudier une possible "motivation raciale". "Nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime haineux et un cas d'extrémisme violent à motivation raciale", a déclaré Stephen Belongia, agent spécial en charge du bureau de Buffalo du FBI, lors d'une conférence de presse.



Jusqu'à cinq cadavres ont été retrouvés sur le parking, selon The Buffalo News, les autres victimes étant à l'intérieur du magasin. Une source policière a indiqué au journal que le tireur avait une caméra et portait un gilet pare-balles avec un "casque de qualité militaire". La police est en train de vérifier si le tireur a diffusé l'attaque en direct, comme indiqué par certains sur les réseaux sociaux. "C'est comme d'être dans un film d'horreur, mais tout est réel", a confié un policier au quotidien.

