"Je remercie Dieu pour ma vie", a déclaré Melissa Lucio, qui clame son innocence depuis 15 ans, se disant "reconnaissante à la cour de m'avoir donné la chance de vivre et de prouver mon innocence". Condamnée pour le meurtre de sa fille, elle devait être exécutée ce mercredi 27 avril.

Un autre tribunal du Texas devra examiner les requêtes de ses avocats. La défense affirme notamment que de nouvelles preuves scientifiques innocentent leur cliente, et qu'un faux témoignage a conduit à sa condamnation. Un des jurés de son procès avait exprimé ses "profonds regrets" de l'avoir condamnée à mort et de nombreux élus locaux républicains avaient appelés à sa grâce. Certaines personnalités, comme Kim Kardashian, avaient appelé à la clémence envers la mère de 14 enfants.

En 2007, sa fille Mariah, âgée de 2 ans, avait été retrouvée morte chez elle, couverte de bleus, quelques jours après avoir chuté dans des escaliers. Melissa Lucio, marquée par une addiction à la drogue et des conditions précaires, avait été immédiatement suspectée de l'avoir frappée. Elle avait alors été condamnée à mort dans un procès controversé.