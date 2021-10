Le Texas est le deuxième plus grand État américain après l’Alaska. Avec ses 696.000 km2, son territoire est plus vaste que celui de la France. Il est aussi le plus peuplé après la Californie (29 millions d’habitants). Et même s'il a appartenu au Mexique pendant 15 ans, de 1821 à 1836, il est surtout l'un des États les plus emblématiques de l'Amérique.

Car le Texas, pour les Américains et des millions de personnes à travers le monde, c'est d'abord la série Dallas, l'histoire de la famille Ewing et de son empire, sur fond de rivalité avec la famille Barnes. Entre 1978 et 1991, elle véhiculera, à travers ses paysages désertiques, ses champs de derricks, ses traditions et le pouvoir conféré par le pétrole, l'image d'un État conservateur et prospère.

Depuis, une autre famille texane, bien réelle celle-ci, saura faire parler d'elle, en donnant deux présidents à l'Amérique : les Bush. La politique n'est d'ailleurs jamais très loin au Texas, aux prises avec les grandes problématiques actuelles du pays. L'immigration ou sa récente loi limitant l'accès à l'avortement, le placent régulièrement au cœur de l'actualité.

