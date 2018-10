publié le 15/10/2018 à 07:41

L'accouchement de Nicole, une Américaine habitant dans le Minnesota, a connu quelques complications. Mardi 9 octobre, elle est seule à la maison avec son fils de deux ans. Soudain, la jeune femme perd les eaux alors qu'elle se trouve sous la douche. Même pas le temps de sortir de la salle de bain, elle sent des contractions, très fortes, et s’inquiète. L'infirmière de profession appelle sa mère et son mari, puis le numéro des secours.



Deux policiers arrivent les premiers sur place et trouvent la porte d'entrée verrouillée. Ils sont donc obligés de forcer le verrou en donnant de grands coups contre la porte et se précipitent à l’intérieur. Ils trouvent Nicole allongée dans la salle de bain, avec sur le ventre, un bébé inanimé. L'enfant ne respire pas. L'un des deux policiers tente donc de réanimer le nouveau-né.

Le jumeau sauvé

L'agent dégage les voies respiratoires du nourrisson, entrouvre avec ses doigts les lèvres pour faire du bouche à bouche, puis des compressions, la grande main sur le tout petit torse de cette petite fille qui vient juste de sortir du ventre de sa mère. Et soudain, miracle : le bébé se met à pleurer, commence à respirer et va vivre. Mais pour autant, le policier n’a pas le temps de se réjouir, car son collègue s’occupe d’aider Nicole à accoucher d'un second bébé, qu'il parvient à sauver.

Nicole avait bien essayé de faire du bouche-à-bouche sur la première, mais elle ne pouvait rien faire, tordue de douleur par les contractions. Elle avait sur le ventre sa première fille qui ne respirait plus et dans son ventre une deuxième qui cherchait à sortir. C’est à ce moment-là que les policiers sont arrivés.



Les deux hommes, envoyés en urgence, ont donc réussi à forcer un verrou, à ressusciter un nourrisson avant d’aider une maman paniquée à accoucher d’un second enfant. Aucun entrainement ne les avait préparés à cet enchaînement de circonstances. Et pendant ce temps-là, alors que Nicole était allongée dans la salle de bains, et que deux policiers sauvaient les deux bébés, le premier enfant du couple, deux ans, dormait tranquillement dans sa chambre.