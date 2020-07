États-Unis : des "poissons vampires" se reproduisent dans les eaux du Vermont

Crédit : Vermont Fish and Wildlife

publié le 29/06/2020 à 12:22

Des créatures à l'aspect déconcertant ont commencé à se reproduire dans les eaux de l'Etat du Vermont, aux Etats-Unis. Ces lamproies marines, souvent qualifiées de "poissons vampires" à cause de leurs mâchoires circulaires et édentées, ne sont pas pour autant dangereuses. Elles sont mêmes considérées par les experts comme un élément crucial de l'écosystème des eaux douces du Vermont.

Dans un message partagé sur Facebook, dont les informations ont notamment été relayées par la chaîne américaine CNN, l'organisation "Vermont Fish and Wildlife" se veut rassurante : la lamproie ne s'attaque jamais à l'homme. "La lamproie marine est originaire du bassin du fleuve Connecticut (...) Si vous tombez sur une lamproie en train de frayer ou une carcasse de lamproie, pas besoin de s'inquiéter", explique un membre de l'organisation, en précisant que sa carcasse permet, en se décomposant, de recycler d'importants nutriments dans les eaux.

Selon l'agence, les lamproies marines creusent d’abord sous les sédiments des rivières et filtrent les détritus. Elles se rendent par la suite dans l'océan Atlantique pour vivre en tant que parasite sur d'autres poissons. Vers la fin de leur vie, les suceurs de sang retournent en eau douce pour frayer, puis meurent peu après. La "Vermont Fish and Wildlife" note cependant qu'une espèce de lamproie non-indigène est bel et bien considérée comme envahissante au sein du Lac Champlain, à la frontière ouest de l'Etat.