publié le 13/10/2018 à 16:31

À quelques mètres près, le 7 juillet 2017 aurait bien pu devenir une date noire dans l'histoire de l'aviation. Ce jour-là, un avion d'Air Canada a entamé par erreur son atterrissage sur un taxiway, où attendaient quatre autres appareils qu'il a bien failli percuter. Le rapport d'enquête final de l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité des transports (NTSB), détaille les faits.



Peu avant minuit ce 7 juillet 2017, un Airbus A320 d'Air Canada, avec 140 personnes à bord, reçoit l'autorisation de se poser à l'aéroport de San Francisco (États-Unis), sur la piste 28-droite. Mais au lieu de se diriger vers la piste indiquée, les pilotes ont orienté l'appareil vers le taxiway C, une voie parallèle à la piste, où 4 avions de ligne attendaient de pouvoir décoller sur la piste 28-droite.

Le pilote, persuadé d'être aligné avec la piste d'atterrissage, reprend alors contact avec la tour de contrôle pour faire part de ses doutes. "Euh, tour de contrôle, je veux juste confirmer --ici Air Canada 759-- on voit des lumières sur la piste là-bas, en travers de la piste, vous pouvez confirmer qu'on a bien l'autorisation d'atterrir ?" "Air Canada 759 confirme atterrissage sur piste 28-droite, affirment les contrôleurs aériens. Il n'y a personne d'autre que vous sur 28-droite."

Un accident évité à quelques mètres

L'avion descend alors à moins de 30 mètres d'altitude, survole un premier avion et remet les gaz. L'appareil continue sa descente, à 20 mètres, et frôle un deuxième avion, avant de réussir à reprendre de l'altitude, explique le rapport. Aucun des passagers et membres d'équipages présents à bord n'a été blessé, et aucun dégât matériel n'a été occasionné.



Pour les enquêteurs, la "cause probable" de cet incident est bien "la mauvaise identification par l'équipage du vol du taxiway C comme étant la piste prévue d'atterrissage". La piste 28-gauche, également parallèle au taxiway C et à la piste 28-droite, était fermée à partir de 23 heures ce soir-là.



Mais les pilotes l'ignoraient, du fait de "leur consultation insuffisante des Messages aux navigants aériens avant leur vol et pendant le briefing d'approche" de l'aéroport, pointe le rapport. Le capitaine du vol, peu habitué à cet aéroport de nuit, a reconnu avoir confondu les deux pistes et le taxiway.