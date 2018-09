publié le 11/09/2018 à 15:39

Au moins 150 des 400 vols Ryanair prévus mercredi 12 septembre au départ et à destination de l'Allemagne vont être annulés en raison d'un mouvement de grève, a annoncé mardi le directeur marketing de la compagnie, Kenny Jacobs. Ce mouvement de 24 heures lancé par les syndicats allemands de pilotes et de personnel commercial doit débuter mercredi à 1 heure GMT.



La compagnie à bas coût avait précédemment indiqué mardi dans un communiqué que les passagers pouvaient gratuitement repousser leurs réservations de mercredi à jeudi, vendredi, samedi ou dimanche.

Pour Ryanair le maintien de 250 vols sur 400 allemands de mercredi est un signe qu'il "n'y a pas de soutien majoritaire à ces grèves", lancées en pleines négociations entre la compagnie irlandaise et les syndicats allemands Cockpit et Verdi.

Une grève massive annoncée le 28 septembre

En août, la compagnie a fait face à un mouvement coordonné de son personnel dans cinq pays européens : 400 vols annulés en pleine période de vacances et plus de 55.000 passagers concernés.



Le mouvement allemand de mercredi préfigure un débrayage européen que doivent officialiser jeudi à Bruxelles des syndicats italiens, portugais et espagnols, hollandais et belge.



Dans un communiqué commun, les syndicats ont indiqué la date du vendredi 28 septembre pour mener la "plus grande grève" de l'histoire de la compagnie, confrontée depuis des mois à des débrayages récurrents de son personnel.