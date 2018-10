publié le 04/10/2018 à 21:15

Depuis quelques jours, le comportement de certains oiseaux volant au-dessus de la ville de Gilbert, dans le Minnesota, inquiète. À tel point que les forces de l'ordre de la ville située près de la frontière canadienne ont mis en garde les presque 2.000 habitants qui peuplent la commune, révèle le Washington Post.



Désorientés, confus, certains oiseaux ont déjà percuté des voitures et se sont même écrasés sur plusieurs pare-brises et fenêtres d'habitations. Et la raison de cette étrange attitude a de quoi étonner.

Les volatiles seraient en fait tout simplement ivres. Ces derniers n'ont en fait pas encore migré malgré les premières gelées qu'a connu le Minnesota. Résultat, avec le gel, les petites baies locales dont ils se nourrissent ont fermenté plus vite que d'habitude et se sont donc gorgées d'alcool. Une dose que n'ont pas pu supporter les oiseaux les plus jeunes et qui serait à l'origine de tous ces incidents.