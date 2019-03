États-Unis : des élus vont saisir des documents pour enquêter sur Trump

publié le 03/03/2019 à 22:44

Ces investigations ont pour objectif de "présenter l'affaire devant le peuple américain à propos de l'entrave à la justice, de la corruption et des abus de pouvoir" dont se serait rendu coupable le président, a déclaré le président de la commission Judiciaire de la Chambre des représentants, Jerry Nadler, à la chaîne ABC.



L'élu de New York à la chambre basse du Congrès a expliqué que Donald Trump Jr, le fils du président et Allen Weisselberg, directeur financier de la Trump Organization, faisaient partie de la soixantaine de personnes et entités qui allaient recevoir lundi, l'injonction de remettre des documents aux parlementaires américains.

"Il est très clair que le président a fait entrave à la justice", a estimé M. Nadler, s'appuyant sur les accusations répétées de "chasse aux sorcières" lancées par le 45e président des Etats-Unis à l'encontre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie.