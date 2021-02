États-Unis : des centaines de détenus retenus en prison à cause d'un bug informatique

Crédit : JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

publié le 25/02/2021 à 22:13

En Arizona, il est possible pour certains détenus coupables de délits mineurs, d'obtenir une libération anticipée. En cas de bonne conduite ou de participation à la vie de la prison, les détenus cumulent des crédits leur permettant d'être libérés plus tôt. Seulement voilà, à cause d'un bug informatique, des centaines de détenus éligibles à cette libération anticipée, sont retenus derrière les barreaux.

C'est le site 01.net qui relaye cette affaire révélée par la radio KJZZ, membre du réseau NPR (Radio publique américaine), en Arizona. En fait, le logiciel gérant ces crédits accumulés par les détenus connaîtrait une défaillance. Ce logiciel, ACIS, utilisé par de nombreuses prisons en Arizona et même dans d'autres États du pays, ne prendrait plus en compte les crédits de libération anticipée des détenus.

Selon la radio KJZZ, les autorités carcérales seraient au courant de cette situation, qui dure depuis 2019. Le département des services correctionnels a identifié 733 détenus lésés par ce bug informatique, qui auraient donc dû sortir de prison. Un chiffre en dessous de la réalité selon KJZZ.