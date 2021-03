États-Unis : d'où vient la musique country, ancrée dans la culture américaine ?

publié le 23/03/2021 à 07:15

C'est une musique incontournable aux États-Unis, en particulier dans les États du Sud. Est-ce une musique exclusivement destinée à l'Amérique blanche conservatrice ? Que signifie-t-elle dans la culture américaine ? D'où vient-elle ?

Il y a des titres qui font clairement partie du patrimoine country. Comme Take Me Home, Country Roads, de John Denver ou la ballade Always on My Mind, de Willie Nelson. Un morceau qui a d'ailleurs été repris dans une version électro par les Pet Shop Boys. D'un point de vue formel, la country, c’est un mélange. Cette musique puise ses racines dans le folk du sud-est et la musique des cow-boys de l'Ouest.

Pendant la ségrégation raciale, une séparation s'est opérée : d’un côté, la folk, devenue contre musique pour les Blancs, et de l'autre, le gospel et le rythm and blues pour les personnes noires. Peu à peu, les chanteurs noirs ont été effacés de l'histoire de la country music.

Qu'est-ce que la musique country ?

La problématique de la classification de la country s'est reposée ces dernières années. En 2019, Lil Nas X, un jeune rappeur de 19 ans, cartonne avec le titre Old Town Road. Musicalement et même dans le clip, il y a des tas de références à la country.

Le classement Billboard, qui fait référence (il rassemble les ventes disques, les passages radios, etc), place le morceau en tête dans la catégorie R&B et à la 19e place de la catégorie country. Avant de finalement de le sortir du classement country...

> Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus Date : 21/03/2021

Controverse immédiate : est-ce en raison de la couleur de peau de Lil Nas X ? Le magazine Billboard répond que cela n'a rien à voir, que c'est une question de musicalité. Que le principal élément pour définir la country music, c’est la voix…

Il y a toujours eu un problème de classification de la musique country. Dans l'après-guerre, elle était appelée "folk" dans le commerce et "hillbilly" ("pèquenaud") dans l’industrie. En 1944, Billboard remplace le terme "hillbilly" par "folk songs and blues", puis par "country".

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.