États-Unis : comment Jill Biden s'adapte-t-elle à la Maison Blanche ?

publié le 04/06/2021 à 06:55

Cela fait seulement un peu plus de quatre mois qu’elle assure cette fonction. Mais c’est pour l’instant un sans-faute pour celle que l’on appelle Dr Biden. Oui, parce qu’elle a un doctorat en sciences de l’éducation. La famille Biden a donc fêté les 70 ans de Jill Biden dans le Delaware ce jeudi 3 juin. Puisque nous sommes encore le 3 juin aux États-Unis, il me reste un quart d’heure pour lui souhaiter un bon anniversaire.

Les Biden ont une maison au bord de la plage. C’est d’ailleurs la première fois depuis qu’il est élu que le président passe un peu de temps dans cette maison. Une petite bicoque de 2,7 millions de dollars achetée en 2017, grâce aux droits d’auteur d’un livre écrit après avoir quitté la Maison Blanche. Selon cette dernière, rien de plus qu’un dîner avec le cercle familial proche. Et notamment avec la fille qu’ils ont eue ensemble, Ashley Biden, qui habite à Philadelphie. À noter que si Joe Biden, 78 ans, est le président américain le plus âgé,

son épouse est également la Première dame la plus âgée. Nancy Reagan et Barbara Bush, par exemple, avaient 67 ans à la fin du mandat de leur mari.

Comment sont jugés les premiers mois de Jill Biden ?

Qu'en est-il de ses premiers pas en tant que Première dame ? Honnêtement, on ne voit pas passer beaucoup de critiques. Il faut dire qu’elle ne découvre pas cet univers. Elle a été pendant huit ans Seconde Lady, lorsque Joe Biden était vice-président. Elle maîtrise des codes, elle connaît les lieux. Elle fait quelques apparitions médiatiques très maîtrisées, mais efficaces.

Jill Biden a 70 ans et reste très active : elle fait beaucoup de sport, on a vu le couple Biden, faire du vélo ce jeudi. Jill Biden court régulièrement. Elle est tout aussi active dans sa vie professionnelle, puisque outre ses nombreuses obligations de Première dame, elle continue à enseigner l’anglais deux à trois fois par semaine. Elle y tenait, l’avait dit pendant la campagne électorale. En raison de la pandémie, c’était, bien sûr, des cours en visioconférence.

Jill Biden, un soutien essentiel pour le 46ème président

Jill Biden est un soutien essentiel pour son époux, le 46ème président des États-Unis. Un soutien politique et personnel, après 44 ans de vie commune. Jill Biden est arrivée dans sa vie à un moment très difficile. Joe Biden, qui était sénateur du Delaware, élevait seul ses deux fils après la mort de sa première femme et de leur petite fille dans un accident de voiture. "Elle m’a redonné la vie", a dit Joe Biden. Elle est son premier rempart. On l’a vu pendant la campagne électorale, quand quelqu’un a voulu monter sur scène et s’approcher de son mari : elle s’est interposée avec autorité.

C’est aussi une conseillère officieuse. Elle aurait par exemple beaucoup milité auprès de son mari afin qu’il choisisse Kamala Harris pour la vice-présidence. Et puis souvent, les Premières dames sont plus populaires que leur mari. C’est normal, elles sont moins exposées. Récemment, Jill Biden est allée rendre visite à des enseignants pour les remercier de leur travail et de leur implication pendant la crise sanitaire. Forcément, venant d’une enseignante, le message passe encore mieux.

Concernant son rôle de représentation, un rendez-vous important l’attend dans dix jours. On a appris ce jeudi que United Airlines commandait 15 avions supersoniques capables de relier New York et Londres en 3h30 (au lieu de 6h30 actuellement). Ce qui mettrait Paris à 3h45, environ, de Big Apple. La reine Élisabeth devrait recevoir le couple Biden au Château de Windsor, le 13 juin, à la fin du sommet du G7.