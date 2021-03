États-Unis : collègues et amies, elles découvrent qu'elles sont sœurs

Julia et Cassandra, deux amies qui se découvrent soeurs.

publié le 02/03/2021 à 18:03

De forts liens d'amitié qui deviennent des liens du sang. La transformation (dans ce sens) est normalement impossible, sauf pour Julia Tinetti (31 ans) et Cassandra Madison (32 ans). Les deux femmes ont lié une amitié lorsqu'elles travaillaient ensemble dans un bar de New Haven, dans le Connecticut.

"Nous avons commencé à traîner ensemble. On sortait boire des verres, dîner", a raconté Julia Tinetti dans l'émission Good Morning America, relayée par Paris Match. "Je la trouvais cool. On s’est tout de suite très bien entendu", a ajouté Cassandra Madison. Mais une chose interrogeait néanmoins les deux jeunes femmes : leur forte ressemblance physique. Adoptées toutes les deux, elles décident alors de comparer leurs papiers d'adoption, d'autant qu'elles affichent chacune un tatouage du drapeau dominicain.

Mais le résultat est décevant, car les documents indiquent une provenance de deux villes différentes en République dominicaine, et un nom de mère différent. Mais ce n'est que partie remise. En 2018, Cassandra arrive à localiser son père biologique. Si elle découvre que sa mère biologique est décédée trois ans plus tôt, elle demande à son père si d'autres enfants ont été abandonnés. Et cette fois-ci, la réponse va redonner de l'espoir.

Le couple, qui vivait "une période difficile", a ainsi donné à l'adoption une autre fille. Cette fois-ci, Cassandra et Julia décident de passer un test ADN et le résultat est conforme aux attentes : elles sont sœurs. "NOUS SOMMES SOEURS ! Même maman, même papa", a alors posté Cassandra sur Facebook, au côté de sa petite sœur.