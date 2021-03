États-Unis : après 50 ans, ils se marient grâce à leur fille qu’ils ne connaissaient pas

publié le 08/03/2021 à 22:17

C'est une histoire d'amour à peine croyable. Aux États-Unis, un couple s'est marié après 50 ans de séparation grâce à leur fille qu'ils ne connaissaient pas. Tombée enceinte alors qu'elle était très jeune, Donna a été forcée d'abandonner son enfant sous la pression de sa famille et de s'éloigner de Joey, son amoureux du collège.

Aujourd'hui, le bébé, prénommé Laura, a bien grandi et a mené l'enquête pour retrouver ses parents biologiques. Au printemps 1968, Joey et Donna sont condamnés à ne plus pouvoir se voir après le déménagement de cette dernière à Indianapolis. Alors enceinte, elle accouche le 5 novembre de cette année et ne pourra tenir son nourrisson que 30 minutes dans ses bras.

51 ans plus tard, Laura est désormais une femme accomplie et mère de deux enfants. Mais elle veut combler le vide créé par ses parents biologiques et son mari décide alors de lui acheter un test ADN. Elle parvient dans un premier temps à retrouver un oncle puis sa mère biologique, Donna et enfin Joey.

Ses parents biologiques vivent alors seuls et Laura décide de les remettre en contact. Ils se revoient et tombent tout de suite dans les bras l'un de l'autre et constatent qu'ils sont toujours amoureux. Ils se sont mariés au mois de mai dernier.