170. États-Unis : dans le Massachusetts, fief du clan Kennedy, entre Boston et Harvard

Les passagers du Mayflower y ont débarqué, on y étudie à Harvard, comme John Fitzgerald Kennedy. Sa capitale, Boston, est l’une des villes les plus agréables des États-Unis. Et l’été, la bonne société vient se détendre sur des plages très chic de Cape Cod ou Martha's Vineyard. Bienvenue dans le Massachusetts !

Historiquement, cet État est un site de colonisation anglaise précoce. À la fin du XVIIIe siècle, Boston est d’ailleurs surnommée le "berceau de la liberté" en raison de l'agitation qui a mené à la Révolution américaine. Notamment la "Boston tea party" en 1773 : 40 tonnes de thé en provenance de Chine est détruite dans le port, pour protester contre les taxes d’importation, un acte qui mènera à la guerre d'indépendance.

Mais surtout quand on parle du Massachusetts, on pense aussi à l'université à Harvard, fondée en 1636, qui se trouve dans la ville voisine de Cambridge. Sur le campus règne une atmosphère très sereine. C’est le plus ancien établissement d’enseignement supérieur du pays, où viennent étudier l'élite américaine. Huit présidents des États-Unis en sont diplômés Parmi eux : John F. Kennedy, Franklin Roosevelt, George W. Bush ou Barack Obama.



