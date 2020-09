États-Unis : 50 Cent donne 30.000 dollars aux employés d’un fast-food

publié le 12/09/2020 à 01:07

C'est un acte de générosité qui n'a pas manqué de faire des heureux. Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, le rappeur américain 50 Cent est allé distribué 30.000 dollars en pourboire, soit l’équivalent de plus de 25.000 €, aux employés d’un restaurant Burger King de New York.

Comme le rapporte le site américain The Complex et le relaie Ouest-France, les faits se sont déroulés dans le quartier de Queens, là où Curtis James Jackson III, son vrai nom, est né et a grandi. Accompagné de son ami entrepreneur Jay Manzini, l'interprète de Candy Shop a surpris tout le monde en sortant de ses poches des liasses de billets pour les distribuer à chaque employé du restaurant, sous le regard interloqué des passants.

Sur Instagram, où il compte plus de 26 millions d'abonnés, 50 Cent précise que les deux hommes ont souhaité rendre hommage et remercier les employés du fast-food, qui sont restés mobilisés pendant l'épidémie de la Covid-19.