Espionnage : comment les dirigeants européens ont pu être surveillés

Les Américains nous écoutent. Selon une enquête de la télévision danoise, Angela Merkel a été espionnée entre 2012 et 2014, comme d'autres dirigeants européens. Wikileaks révèle aussi que les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été mis sur écoute, grâce à des câbles sous-marins par lesquels passent les communications. "Pour s'y brancher, soit on écoute les stations ou les datacenters, soit on met des espèces de pinces posées par des sous-marins", explique André Loesekrug-Pietri, évoquant des pratiques à la Bureau des Légendes.



Ces câbles représentent la quasi-totalité du trafic internet mondial. "Tout ce que l'on va communiquer sur Facebook ou encore WhatsApp va y passer à 90%", poursuit le président de Joint European Disruptive Initiative (J.E.D.I) et ancien conseiller au ministère de la Défense. Il rappelle la privatisation de plus en plus importante de ces tuyaux, les rendant ainsi "assez faciles à intercepter".

Pour se livrer à cet espionnage, "il faut avoir de gros moyens", dit l'ancien conseiller, "ce sont souvent des États qui sont aux commandes". "Il y a une version non spectaculaire, soit les cyberattaques, soit se brancher directement sur les arrivées", explique-t-il. Autre scénario, digne d'un roman d'espionnage : "un sous-marin se pose au fond et met des espèces de pinces qui captent tous les signaux qui passent".

"Il y a une certaine forme de naïveté dans tout cela", continue André Loesekrug-Pietri. Il donne ainsi l'exemple de la construction d'un nouveau câble reliant l'Europe à l'Asie. Celui-ci, qui doit être installé à Marseille, sera construit par une... entreprise chinoise.