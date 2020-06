Espagne : une statue datant du XIVe siècle découverte dans une rivière

publié le 17/06/2020 à 20:11

Une découverte inattendue. En Espagne, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, une statue en granit datant très probablement du XIVe siècle a été découverte par le plus grand des hasards, par un pêcheur qui se trouvait dans la rivière du Sar.

Comme le rapporte le journal Voz de Galicia et le relaie Le Point, c'est en trébuchant sur une pierre que cet Espagnol s'est rendu compte qu'il venait de perdre l'équilibre non pas à cause d'une pierre mais d'une sculpture historique vieille de 700 ans, représentant la Vierge Marie portant l'enfant Jésus.

La statue a été repêchée ce lundi 15 juin puis déplacée au musée du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle afin d'être examinée et de déterminer son origine. Les spécialistes ont déjà précisé que cette sculpture avait été inspirée du style gothique galicien et qu'elle aurait décoré un mur il y a plusieurs centaines d'années.

Dans un communiqué, le gouvernement régional de Galice a indiqué que deux anges se trouvaient également sur les épaules de la Vierge. Au fil du temps, les visages de la Vierge et celui de l'enfant Jésus se sont peu à peu usés avant de disparaître.