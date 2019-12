Espagne : une Britannique sauvée six heures après une crise cardiaque

publié le 05/12/2019 à 23:03

Une véritable prouesse médicale. Ce jeudi 5 décembre, des médecins espagnols ont sauvé la vie d'une Britannique après une crise cardiaque, survenue six heures plus tôt, consécutive à une hypothermie sévère durant une excursion en montagne.

"C'est comme un miracle", a reconnu cette femme, Audrey Marsh, 34 ans, lors d'une conférence de presse à Barcelone aux côtés des membres des services d'urgences qui l'ont sauvée le 3 novembre. "C'est l'arrêt cardiaque interrompu le plus long dont nous ayons connaissance en Espagne. Il y a eu des cas similaires dans les Alpes et en Scandinavie", a expliqué le docteur Eduard Argudo, chargé de la réanimation à l'hôpital Vall d'Hebron de Barcelone.

Audrey Marsh, qui réside à Barcelone, a perdu connaissance vers 13H00 après avoir été surprise par une tempête de neige durant une traversée des Pyrénées avec son mari. A l'arrivée des équipes de secours à 15H35, elle ne présentait aucun signe d'activité cardiaque et sa température corporelle était descendue à 18 degrés.

Transférée en hélicoptère

Après de premières tentatives de réanimation sans effet, elle a été transférée en hélicoptère vers l'hôpital Vall d'Hebron qui possède un système innovant de réanimation baptisé ECMO (oxygénation par membrane extra-corporelle). Utilisé pour la première fois à cette occasion en Espagne pour une réanimation, ce dispositif repose sur une machine qui se branche au système cardiaque du patient pour se substituer aux poumons et au coeur.

La machine extrait le sang d'une veine, le réchauffe, l'oxygène puis le réintroduit dans l'organisme par une artère. Vers 21H45, plus de six heures après qu'elle a été secourue, après avoir attendu le réchauffement du corps, les médecins ont tenté de la réanimer. "Nous avons décidé de réaliser un électrochoc pour tenter de réveiller son coeur et ça a fonctionné", a expliqué le Dr Argudo.

"L'hypothermie l'a tuée et l'a sauvée en même temps"

Selon lui, la réussite de l'intervention est notamment due à l'hypothermie. "L'hypothermie l'a tuée et l'a sauvée en même temps. Avec le froid, le métabolisme ralentit, les organes nécessitent moins de sang et d'oxygène et cela permet au cerveau de se préserver". Le rétablissement d'Audrey Marsh a été inhabituellement rapide. Six jours plus tard, elle a quitté l'unité de soins intensifs sans séquelles neurologiques.



Ses mains n'ont toujours pas retrouvé leur pleine mobilité, en raison de l'hypothermie, mais elle a "une vie pratiquement normale" et "elle reprendra le travail dans les prochains jours", a indiqué l'hôpital dans un communiqué.