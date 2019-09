M6 / Géraldine Chaine, Gaëlle Coursel et Florian Cristini Taddei

publié le 09/09/2019

Gianni est la nouvelle star de sa commune. Cet adolescent de 15 ans a pu sauver un de ses voisins de 84 ans qui faisait une crise cardiaque à Charnècles, en Isère. Le lycéen a été alerté par une application sur laquelle il est inscrit et qui l'a guidé jusqu'au domicile de celui qui avait un besoin vital d'un massage cardiaque.

Le 30 août 2019, Gianni parcourt à toute vitesse les 500 mètres qui séparent son domicile de celui de Manuel. Le retraité vient de faire un malaise alors qu'il se trouve avec sa fille, Anne-Marie. "Là, je monte à la maison et la fille faisait déjà le massage", se souvient l'adolescent.

Le jeune homme prend le relais et prodigue un massage cardiaque salvateur avant que la victime soit prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Manuel est désormais hors de danger et Anne-Marie pleine de reconnaissance vis à vis de son jeune héros. "Ce garçon restera dans mon cœur", confie-t-elle.

Une application mobile reliée au SAMU

Si un tel miracle a été possible, c'est grâce à SAUV Life, une application mobile reliée au SAMU qui permet à ses utilisateurs, pas nécessairement formés aux gestes de premier secours, de venir en aide à des personnes en urgence vitale à proximité. "J’étais à table avec ma maman et mes amis et j'ai reçu cette notification de SAUV Life : 'Nous avons besoin de votre aide. Merci d'intervenir sur l'incident'", explique Gianni.

En France 40.000 personnes meurent d'arrêt cardiaque chaque année. L'association à l'origine de l'application souhaite maintenant aller plus loin en lançant prochainement des scooters d'urgence médicalisés qui pourront intervenir encore plus rapidement.