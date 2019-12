Deux spéléologues retrouvés sains et sauf dans une grotte en Isère

publié le 01/12/2019 à 14:15

Ils sont sortis épuisés mais sans blessure majeure. Deux spéléologues d’une trentaine d’années ont été retrouvés à la mi-journée dans une grotte du massif de la Chartreuse, au nord de Grenoble au terme de plusieurs heures de recherche.

Les opérations avaient débuté dans la nuit de samedi à dimanche après le signalement de leur disparition vers 2 heures du matin. Elles avaient été rendues difficiles par les conditions météorologiques défavorables, rapporte le Dauphiné Libéré.

Les secours savaient où les deux hommes se trouvaient et le contact avait été établi vers 10h45. Le quotidien précise que les deux spéléologues faisaient partis d'un groupe de quatre personnes et que deux autres spéléologues, les plus aguerris du groupe, sont "sortis sains et saufs de la cavité" ce dimanche 1er décembre, peu après 9h du matin.

L’opération a mobilisé une vingtaine de secouristes du Secours spéléologique de l’Isère, de la CRS Alpes et du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) de l’Isère.