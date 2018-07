publié le 29/06/2017 à 10:40

Elle pensait vivre des sensations fortes lors d'un saut à l'élastique, mais elle est morte en raison de sérieuses négligences. Une adolescente néerlandaise s'est tuée en août 2015 en Espagne, après avoir sauté dans le vide sans être attachée. L'instructeur, chargé de vérifier le matériel et d'assurer la sécurité, comparaissait devant la justice en début de semaine pour "meurtre avec négligence".



C'est une mauvaise maîtrise de l'anglais qui a précipité le drame, survenu sur un viaduc en Cantabrie, près de Bilbao. Comme l'explique le quotidien britannique The Telegraph, l'instructeur espagnol a prononcé des explications maladroites à l'adolescente. Alors qu'elle se trouvait au bord du vide, il lui dit "no jump" ("pas de saut" en français), mais la jeune Néerlandaise comprend "now jump" ("saute maintenant") et se laisse tomber.

Saut à l'élastique interdit depuis le viaduc

"L'utilisation de l'expression 'no jump' en mauvais anglais pouvait tout à fait être comprise comme une invitation à sauter", a estimé le juge en charge de se prononcer sur ce dossier en appel. Selon le magistrat, le niveau d'anglais de l'instructeur n'était pas suffisant pour accompagner des étrangers dans "quelque chose d'aussi délicat que de sauter dans le vide à partir d'un point élevé". Le décès de l'adolescente néerlandaise s'explique en partie par "une incompréhension liée à une prononciation et à un usage incorrects de l'anglais".

Ce n'est pas le seul reproche formulé contre l'instructeur espagnol. Le juge a relevé d'autres négligences, comme le fait que la jeune fille n'était pas du tout attachée, le temps de la préparation du saut, alors qu'elle se trouvait au bord du vide. Au moment des faits, elle n'avait pas l'âge légal et l'instructeur n'a pas pris la peine de vérifier. Les autres membres du groupe, qui attendaient leur tour, se trouvaient dans une zone dangereuse et le saut à l'élastique est interdit depuis le viaduc.