publié le 27/06/2017 à 11:19

Une propriétaire d'un appartement à Barcelone a dû mettre au point un stratagème pour remettre la main sur son logement occupé par un locataire malhonnête. Montse Pérez raconte sa mésaventure dans le journal espagnol La Vanguardia. Son appartement, situé en bord de mer, est loué par un locataire de 26 ans qui ne donne plus signe de vie juste après avoir signé le bail. Après plusieurs visites, elle se rend compte que le jeune homme n'y habite plus et que le logement est occupé par des touristes de passage.



À sa grande surprise, son appartement est en fait proposé sur la plateforme Airbnb, à un tarif plus élevé que celui fixé dans le contrat de location. Alors qu'il paie un loyer de 950 euros par mois, le locataire offre le logement pour 200 euros par nuit en juin et jusqu'à 250 euros en août. Évidemment sans avoir informé au préalable la propriétaire et en outrepassant une règle établie dans le contrat qui stipule que l'appartement ne peut pas être sous-loué à des touristes.

Elle change toutes les serrures

Pour reprendre la main, Montse Pérez et son mari décident de se faire passer pour des vacanciers à Barcelone et louent leur propre appartement via Airbnb. Une fois à l'intérieur, ils découvrent que le logement a été réaménagé pour accueillir plus de touristes. Ils changent alors toutes les serrures. "Mais comment est-il possible que la plateforme permette de publier des annonces dans le dos des propriétaires ?", s'indigne Montse Pérez dans La Vanguardia.

Confrontée à l'immobilisme d'Airbnb dans cette affaire, la propriétaire a finalement obtenu l'engagement de la mairie de Barcelone à retrouver le locataire malhonnête, qui appartiendrait à une filière spécialisée dans ce type de fraude. Selon la fille de Montse Pérez, citée dans le quotidien El Pais, le jeune homme de 26 ans aurait modifié plusieurs fois son profil sur Airbnb. Cette histoire reflète une nouvelle fois la pression touristique immense sur le logement à Barcelone, où l'offre de location par des particuliers dépasse celle des hôtels.