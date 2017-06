et AFP

publié le 08/06/2017 à 11:56

Une dispute qui vire au drame, un cadavre sur les bras et finalement des aveux. Une marchande de glace de Séville, dans le sud de l'Espagne, a été condamnée à douze ans de réclusion pour avoir tué un homme avant de cacher son corps dans un congélateur.



Les faits remontent au 9 janvier 2016 dans la matinée, quand une dispute éclate entre la vendeuse de glace, âgée de 44 ans, et un homme de 62 ans, "frappé fortement à la tête avec un objet contondant". Puis ,"avec l'intention de le tuer, l'accusée s'est mise à genoux sur (sa) poitrine" et "l'a étranglé avec un câble ou un objet similaire", selon des éléments précisés dans la décision de justice, datée du 29 mai dernier.

Dès le matin, des policiers alertés par la disparition de l'homme "ont réalisé une inspection sommaire de la boutique sans trouver le cadavre, que (l'accusée) avait caché dans un congélateur". Mais la meurtrière s'est finalement rendue dans l'après-midi au commissariat pour avouer le crime. Un témoin a assuré avoir vu la femme et sa victime "entrer ensemble dans la boutique" la veille au soir.



Le tribunal a rejeté la thèse de la légitime défense, assurant qu'il n'existait "pas l'ombre d'une preuve que la victime ait agressé physiquement ou sexuellement l'accusée" et qu'il n'était pas en mesure de se défendre au moment où elle l'a étranglé. La marchande de glaces, qui devra verser 225.000 euros à la famille de la victime, peut faire appel.