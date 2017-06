publié le 26/06/2017 à 15:25

C'est une affaire qui secoue le monde de l'art. La justice espagnole a décidé lundi 26 juin que le corps du peintre surréaliste Salvador Dalí doit être exhumé, 28 ans après sa mort. Une exhumation pour réaliser un test de paternité afin de découvrir si oui ou non, il est bien le père de Maria-Pilar Abel, une Catalane de 80 ans.



En 2016, elle avait déposé une requête devant les tribunaux pour prouver qu'elle est bien la fille du peintre. Un juge de Madrid avait accédé à sa demande. Le test sera réalisé à partir de l'ADN du maître du surréalisme et non des objets personnels.



"Le Tribunal de Première instance n°11 de Madrid a ordonné l'exhumation du cadavre du peintre Salvador Dalí, afin d'obtenir des échantillons de ses restes et déterminer s'il est le père biologique d'une femme de Girone", a indiqué le service de communication du Tribunal supérieur de justice de Madrid, relayé par l'AFP.



Si Maria-Pilar est bien la fille de Dalí, elle pourra prétendre à une partie de son héritage et des droits d'auteurs du peintre.