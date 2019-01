publié le 19/01/2019 à 11:48

Depuis une semaine, l'Espagne retient son souffle. Dimanche 13 janvier, Julen, un petit enfant de deux ans, est tombé dans un puits extrêmement étroit et profond alors qu'il jouait près de l'endroit où ses parents pique-niquaient.



Aucun signe de vie du petit garçon n'a pu être obtenu depuis sa chute dans ce puits abandonné à Totalán, en Andalousie. Si les opérations de recherches ont été menées sans relâche, et suivies heure par heure par les médias espagnols, l'espoir s'amenuise jour après jour.

Pourtant, sur place, tout le monde veut encore y croire. Trente sauveteurs se relaient jour et nuit pour tenter de retrouver le petit garçon vivant. Et les prochaines heures devraient être cruciales dans l'avancée des travaux alors que les ingénieurs construisent actuellement deux tunnels parallèles au trou.

Encore plusieurs jours à attendre ?

La perforation de ces tunnels, pour lesquelles les machines les plus puissantes du marché ont été apportées, pourrait durer une quinzaine d'heures "si les conditions sont favorables", a expliqué Ángel García Vidal, le responsable de l'opération. Malgré tout, vendredi 18 janvier, les experts ont averti qu'il faudrait plusieurs jours pour parvenir à Julen.



Quand ce tunnel atteindra les 80 mètres de profondeur - niveau où se trouverait l'enfant - une équipe spécialisée dans le sauvetage des ouvriers mineurs accidentés sera chargée de connecter le tunnel avec le puits.

C'est comme si Julen était l'enfant de tout le monde Ángel García Vidal Partager la citation





"C'est comme si Julen était l'enfant de tout le monde. Si c'était votre enfant vous feriez le maximum, et c'est ce qu'on fait", explique Ángel García Vidal. Pour mener à bien cette course contre la montre, ce dernier peut compter sur la population locale, massivement mobilisée.



Si les 700 habitants du village de Totalán vivent jour et nuit avec le bruit incessant des machines qui perforent la terre, ils se sentent tous concernés par ce drame. "On a créé un groupe sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux pour que les gens puissent leur apporter de quoi boire et manger", explique l'un d'eux.



Il a été demandé aux pompiers et mineurs d'être prêts pour une opération immédiate. En effet, les travaux pourraient s'accélérer alors que des pluies ont été annoncées pour ce week-end. Ce qui compliquerait encore plus cette opération de sauvetage particulièrement difficile.