publié le 15/01/2019 à 06:49

Un petit garçon de deux ans est tombé, dimanche, dans un puits, le trou ne mesure que 25 centimètres de large mais il descend à 100 mètres de profondeur. Tout le pays suit en direct le travail des secouristes. Une tâche extrêmement complexe.





"Personne n’était préparé techniquement pour aller récupérer un enfant dans un espace si petit, mais il existe des solutions techniques pour accéder à cette profondeur et nous essayons tout", a déclaré Maria Gamez, la préfète de cette province de Malaga.

Précisions données chez nos confrères de la chaîne espagnole Antena 3, les sauveteurs ont creusé sur 30 centimètres et il a fallu s’arrêter car la terre est devenue trop dure. Selon sa famille, l'enfant est tombé dans ce trou non signalé d'une largeur de 25 cm destiné à puiser de l'eau pendant qu'il jouait à proximité de l'endroit où ses parents déjeunaient en montagne.

À écouter également dans ce journal

Grand débat national – Le grand débat s’ouvre ce mardi 15 janvier. Emmanuel Macron lance la concertation cet après-midi en Normandie à Grand Bourgtheroulde.



Brexit - Calais se prépare à un Brexit dur, à quelques heures du rejet probable de l'accord par les députés britanniques. Un accord rejeté à la fois par les partisans et les adversaires du Brexit. Theresa May devrait donc perdre la partie et effectivement, la conséquence, ce pourrait être dès la fin mars : une situation inédite à la frontière.



Sécurité routière - Christophe Castaner n'exclut pas un retour aux 90km/h sur les routes secondaires, a-t-il déclaré dans une interview à nos confrères de la Dépêche du Midi. "Si le 80 km/h n'a servi à rien, nous pourrons revenir au 90 km/h", a-t-il dit.



Impôts - Neuf millions de Français vont toucher un crédit d'impôt dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source. Un peu plus de 600 euros, en moyenne, vont être versés ce mardi. Cela équivaut à 60% de la réduction liée aux emplois à domicile ou encore aux dons aux associations. Le reste le sera en juillet. Ce premier versement représente 5 milliards et demi d'euros.