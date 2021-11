Espagne : mort de huit migrants en perdition en mer

Sept migrants ont été retrouvés morts samedi 13 novembre à bord d'une embarcation en perdition au large de l'île espagnole de Grande Canarie, et un huitième est mort à terre, ont annoncé dimanche les services de secours espagnols. Les occupants du bateau, 62 au total, d'origine nord-africaine, étaient à la dérive depuis au moins une semaine.

Trois ont été transportés par hélicoptère pour recevoir des soins d'urgence, tandis que plusieurs autres ont été conduits à l'hôpital après leur arrivée dans la nuit de samedi à dimanche au port d'Arguineguin, à Grande Canarie, ont précisé les services de secours de l'archipel atlantique.

Le bateau a été repéré par un voilier français vers 18 h à quelque 38 milles au sud de l'île de Grande Canarie, a indiqué à l'AFP le Sauvetage Maritime (service de secours en mer), qui a envoyé un bateau dans la zone. À leur arrivée, les secouristes ont constaté que sept des occupants de l'esquif étaient morts.

Nombreux morts

La même nuit, un autre bateau avec 36 migrants, dont une femme et un enfant, tous en bon état physique, a été localisé à 8 miles au sud de Grande Canarie et ramené à Arguineguin, selon le service des urgences de l'archipel.

Au total, 32.713 immigrants sont arrivés par la mer en Espagne entre janvier et octobre derniers, soit 24,2 % de plus que sur la même période en 2020, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Selon des estimations fin septembre de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 2021 a été l'année la plus meurtrière sur la route migratoire vers l'Espagne, avec au moins 1.025 morts.