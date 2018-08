et AFP

publié le 30/08/2018 à 15:49

Mercredi 29 août, des milliers d'Espagnols et de touristes ont fêté la 73e édition de la "Tomatina". Cette fête annuelle emblématique achève un festival d'une semaine qui célèbre Saint Lluis Bertran, le saint patron de Buñol, un petit village à une quarantaine de kilomètres de Valence, sur la côte est de l'Espagne.



Cette année, 40.000 personnes ont participé à cette fête avec 145.000 kilos de tomate, ce qui en fait la plus grosse bataille de nourriture du monde. Ils se sont tous attaqués avec les tomates, préalablement écrasées, et les rues du village ont été ce qui a transformé les rues en torrents de pulpe rouge.

Cette fête, née en 1945 d'une bagarre de jeunes sur un marché, est devenue une tradition dans le village. Elle a néanmoins été réglementée par les autorités du village : le jeté de tomates doit commencer à 11h et 5 secondes et se terminer à midi. Cette gigantesque bataille voit chaque année affluer des touristes du monde entier.