Équateur : un couple de condors ravive les espoirs sur la protection de l'espèce

et AFP

publié le 23/09/2020 à 22:15

Face au danger d’extinction du condor en Équateur, un couple de cette espèce redonne espoir aux chercheurs pour qu'elle soit sauvée. En effet, leur rythme de reproduction s'avère être particulièrement élevé, ce qui ne manque pas de surprendre les spécialistes qui les observent depuis sept ans.

"Ce couple de condors est le plus impressionnant et le plus prolifique que nous connaissons pour cette espèce" de Vultur gryphus, explique à l'AFP le biologiste Sebastian Kohn, directeur de la Fondation Condors andins, qui collabore avec le ministère de l'Environnement.

Cette espèce, connue communément sous le nom de "condor des Andes", est présente en Amérique du sud, tout au long de la Cordillère des Andes. Son envergure de 3,5 mètres et son poids d'environ 15 kg en font un des plus grands oiseaux du monde. Le couple observé par les chercheurs a son domaine autour du volcan Antisana, à 50 km au sud-est de Quito, où ils ont installé leur nid sur un piton rocheux, dans la réserve naturelle de Chakana.

"Depuis 2013 que nous les étudions, ils ont déjà eu sept petits", raconte M. Kohn, qui les observe avec son équipe. Or un couple de condors des Andes, une espèce monogame, a en général un petit tous les deux ou trois ans. Selon le chercheur, la bonne reproduction des prédateurs peut s'expliquer par un bon accès à de la nourriture et la sensation de sécurité que leur procure la réserve naturelle.

Une espèce "presque menacée"

Malgré ce taux de reproduction prolifique, cette situation n'empêche pas le biologiste de s'inquiéter pour l'avenir de l'espèce qui compte 150 individus en Équateur, selon un recensement datant de 2018. Selon lui, le pays devrait relever le niveau d'alerte à "danger critique".

Au niveau mondial, l'espèce, qui compte 6.700 individus, est considérée par l'Union internationale de la conservation de la nature (UICN), comme "presque menacée", avec des effectifs en baisse régulière.

Au cours des deux dernières années en Équateur, "nous avons perdu 15 à 20 individus, principalement à cause d'empoisonnements" liés à la consommation de charognes contaminées destinées aux prédateurs de bétail, "mais aussi à cause de la chasse", souligne M. Kohn. "Il y a un siècle, on pouvait voir jusqu'à 100 condors. Aujourd'hui, si vous avez de la chance, vous en voyez dix", se désole le chercheur.