Découvrez les noms les plus donnés aux animaux de compagnie en 2020

publié le 23/09/2020 à 10:20

Quels sont les noms les plus souvent attribués aux chiens et aux chats en 2020 ? Cette année, honneur à la lettre "R" et on découvre certaines similitudes entre les petits noms attribués à nos félins et à nos canins, d'après les données récoltées par Animaux-relax.com. On retrouve en tête du classement chez les chiens : "Rio". La ville brésilienne, (ou le perroquet du film d'animation) est également le deuxième nom le plus donné chez les chats.

Chez nos amis félins, c'est "Ruby" qui tient la tête du classement, qu'on retrouve en deuxième position chez les chiens. Avec la lettre "R", on retrouve dans les deux classements, des noms comme "Roxy/Roxie", "Rocky", "Rocket" ou "Raven". Ne vous en faites pas, l'indémodable "Rex" figure bien dans le classement du côté des canins.

On retrouve également des noms en référence au Roi Lion comme "Simba" ou "Nala". Ce palmarès 2020 a été réalisé par Animaux-Relax.com. L’analyse se base sur plus de 15.456 chiens et 9.845 chats, nés à partir du 1er janvier 2020.

Les noms les plus donnés aux chiens en 2020 Crédit : Animaux-relax.com

Les noms les plus donnés aux chats en 2020 Crédit : Animaux-relax.com