Une centaine de Français combattraient actuellement en Ukraine, selon les informations de RTL. Un chiffre qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Au début du conflit, 800 personnes, majoritairement des hommes, s'étaient déclarés volontaires pour partir combattre en Ukraine.

Dans les faits, environ la moitié de ces personnes sont vraiment parties. Il y a de tout. Certains sont restés quelques jours sur place et sont rentrés en France. On les surnomme les combattants "TikTok". D'autres y sont restés plus longtemps. Certains sont partis, revenus, puis repartis.



Ce qui se passe du côté des combattants français suit la tendance des autres nationalités. Au début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait avancé le chiffre de 20.000 combattants étrangers en Ukraine. Un chiffre invérifiable.



L'armée ukrainienne cherche des profils spécifiques

Ce que l'on sait, c'est que les combattants étrangers, approuvés, validés par l'armée ukrainienne sont dans un premier temps intégrés à la légion internationale. Une brigade composée de combattants de toutes nationalités. Il faut aussi dire que très peu de volontaires sont acceptés.

L'armée ukrainienne cherche des profils très spécifiques, des hommes qui ont déjà combattu, qui savent se servir d'une arme, qui ont une formation militaire. Ceux qui intègre la légion internationale passent ensuite un contrat avec l'armée ukrainienne. Ils sont officiellement dans les rangs ukrainiens.

Ils sont rémunérés, environ 500 euros par mois, et jusqu'à 3.000 euros sur les lignes de front.



Ils achètent leur propre matériel

La plupart des combattants français en Ukraine achètent leur propre matériel. Car l’armée ukrainienne n’arrive pas à fournir tout le monde. Maxime fait partie de ces combattants français en Ukraine. Il a été blessé il y a quelques mois et est venu en Ukraine avec son matériel.

Cela peut vite coûter très cher. Un combattant qui souhaite garder l’anonymat, en Ukraine depuis le début de la guerre, a confié à RTL avoir déboursé près de 50.000 euros. Un fusil d’assaut par exemple se monnaie 4.000 euros. Certains achètent aussi des véhicules pour aller sur le front.

Pour cela, certains utilisent leurs deniers personnels, d'a