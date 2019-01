publié le 23/01/2019 à 21:45

C'est un événement que le couple qualifie de "miracle". Beata Bienias et son mari Powell, âgés respectivement de 36 et 40 ans, tentaient depuis trois ans de concevoir un enfant, sans succès. En cause, le syndrome des ovaires polykystiques dont souffait Beata, qui constitue la première source de troubles de la fertilité chez la femme.



Le couple s'est donc tourné vers la médecin et la fécondation in vitro (FIV) pour réaliser leur rêve. "J’ai pleuré quand j’ai eu l’embryon à l’intérieur de moi", a-t-elle déclaré à Inside Edition. À partir de là, il était nécessaire pour Beata de suivre les règles d'un protocole précis, comme ne pas avoir de rapports sexuels durant les quatre jours qui précédaient l'intervention et ne pas faire de test de grossesse avant deux semaines.

Or, c'est au bout de seulement neuf jours que la future maman en a réalisé un, avant de découvrir qu'elle était enceinte. Autre surprise de taille, lors de l'échographie, le couple a pu constater qu'il allait avoir non pas un, mais trois bébés.

Selon les médecins, ce n'est pas le transfert d'embryons lors de la FIV qui a donné lieu à une grossesse de triplés. Il se trouve qu'au moment de l'implantation, le couple attendait déjà des jumeaux car ils avaient eu des rapports sexuels non protégés avant l'intervention, contre l'avis des médecins. "Nous avons donc un bébé issu d'un traitement par FIV, et deux bébés conçus de manière naturelle, c'est notre histoire", a expliqué la jeune femme.

Woman Gives Birth to Twins and IVF Baby at Same Time: 'Miracles Do Happen' https://t.co/xE5sERjsOn — MSN South Africa (@MSNSouthAfrica) 22 janvier 2019