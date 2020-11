publié le 24/11/2020 à 18:32

Antony Blinken est réputé pour sa francophilie. Plus encore, le futur chef de la diplomatie américaine, qui a en partie grandi à Paris, ferait un admirable ambassadeur de la France dans le monde. Pour preuve, le démocrate qui n'était alors que secrétaire d'État adjoint dans l'administration Obama, en vantait les mérites le 21 octobre 2016 au micro de RTL.

"J'ai passé mon bac à Paris. J'étais parisien entre l'âge de 9 et 18 ans", racontait alors le diplomate aujourd'hui âgé de 58 ans. "J'ai une chance inouïe. J'ai été accueilli par la France à l'âge de 9 ans avec ma famille", poursuivait-il.

"Pour moi, c'était et ça reste une aventure formidable parce que j'ai pu connaître non seulement la France, et cette culture et l'Histoire extraordinaire, non seulement des amis remarquables à travers le pays, mais ça m'a aussi donné l'occasion et la possibilité de voir mon propre pays, de loin. C'est un atout formidable", assurait à l'époque ce fervent défenseur du multilatéralisme.

Et alors que la capitale française semble boudée par ses compatriotes, un peu moins d'un an après les attentats du 13-Novembre, lui l'assurait déjà : "Venez à Paris, c'est la ville la plus remarquable du monde"...