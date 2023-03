Emmanuel Macron en Afrique : la France est-elle encore bienvenue sur le continent ?

Le sujet du jour. Ce mercredi 1er mars 2023, Emmanuel Macron s'est envolé direction l'Afrique centrale. Première étape du périple : le Gabon. Puis ce sera l'Angola, le Congo, pour terminer en RDC. Il se rend là-bas deux jours après avoir exposé, depuis Paris, sa stratégie africaine pour les quatre ans à venir. Si le Président des Français a toujours vu la France et l'Afrique comme liées et soudées, ce matin la réalité l'a rattrapée. Dans les rues de Libreville, les habitants n'ont pas caché leur sentiment anti-français, jugeant la France "trop présente". Les liens qui unissaient autrefois les deux continents sont désormais fragilisés.

Pourquoi on en parle ? Les liens qui se distendent entre l'Afrique et la France sont-ils une réalité sur le terrain ? Aujourd'hui, la France est-elle mal vue en Afrique ? Qu'en est-il réellement ? Est-ce que les Africains comptent aujourd'hui encore malgré tout sur la France ?

Analyse. "La France est critiquée, dans la rue, dans le gouvernement, pourtant on préfère immigrer en France qu'en Russie les plus honnêtes d'entre eux savent que les actions de la France sont des actions de coopérations, d'aides et de partenariats", explique Jean-Marc Gravellini spécialiste de l’Afrique et chercheur associé à l’IRIS, l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques.



"Il ne faut pas oublier les enjeux stratégiques, en Afrique il y a les terres rares, celles dont on a besoin pour les téléphones et pour les batteries électriques… les terres rares africaines ne doivent pas toutes filer dans les mains des Russes et des Chinois, c'est aussi l'un des enjeux du voyage cette semaine", poursuit Bénédicte Tassart, Cheffe du service international de RTL et envoyée spéciale en Afrique pour le déplacement d’Emmanuel Macron.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info