136. Ellen DeGeneres, phénomène de la télévision américaine et icône gay

C’est avec Oprah Winfrey, la plus grande star de la télévision américaine. Ellen DeGeneres a été classée récemment parmi les 10 femmes les plus puissantes du monde, notamment grâce à son émission quotidienne sur la chaîne NBC, The Ellen DeGeneres Show, une institution aux États-Unis.

Mais l’animatrice a annoncé qu'elle arrêtait cette année, après 19 saisons et 3.000 épisodes. Pour l'occasion, Kim Kardashian, Jimmy Kimmel, ou encore Jennifer Aniston devrait participer, même s'il devrait avoir des surprises... À 64 ans, Ellen DeGeneres représente la réussite à l’Américaine. Pour des millions de téléspectateurs, et surtout téléspectatrices, c’est la bonne copine, drôle, qui fait le show, toujours de bonne humeur.

Mais l'animatrice est aussi connue pour avoir fait avancer la cause homosexuelle aux États-Unis. Son "coming-out" en 1997 fut en cela un événement majeur. Comme le dira plus tard son amie, l'actrice Laura Dern : "À ce moment-là, je l’ai regardé écrire une page d’histoire".

