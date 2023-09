BEST OF - Spéciale Elizabeth II

La famille royale s'unit pour saluer la mémoire d'Elizabeth II. Le prince Harry, le petit-fils de la défunte reine disparue il y a un an, lui a rendu un émouvant hommage, jeudi 7 septembre au soir. "Elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble et que nous continuions à mettre en lumière une communauté aussi incroyable", a-t-il dit lors d'un gala de charité dédié aux enfants malades et à leur famille, qui se déroulait à Londres, selon des propos rapportés par l'AFP.

"Elle aurait été la première personne à insister pour que j'aille à la cérémonie au lieu d'aller à son chevet. Je suis persuadé, un an après, qu'elle nous regarde ce soir depuis le ciel. Elle est heureuse que nous soyons tous réunis, pour mettre en avant cette incroyable communauté", a ajouté Harry, d'après une séquence diffusée sur les réseaux sociaux par des participants à ce gala. Le prince, en froid avec la famille royale et qui réside en Californie avec son épouse Meghan, n'était plus revenu à Londres depuis juin.

Le court message de Charles III

Son père, le roi Charles III, a rendu hommage vendredi à Elizabeth II. Le souverain britannique a écrit un court message depuis Balmoral, où il a passé une partie de l'été. "À l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession (au trône), nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous", a écrit le roi.

Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II s'éteignait à 96 ans dans son château de Balmoral en Ecosse, après 70 ans de règne. Son décès avait donné lieu à de vibrants hommages au Royaume-Uni, tout au long de la période de deuil. Le premier anniversaire de sa mort ne sera en revanche marqué par aucun grand événement public.