Elizabeth II ne sera bientôt plus reine de la Barbade

et AFP

publié le 16/09/2020 à 21:33

Si Elizabeth II visite la Barbade après l'année prochaine, elle le fera comme tout un chacun, et plus en tant que reine de l'île. C'est la conséquence de l'annonce effectuée par le micro-État des Caraïbes, mardi 15 septembre : ce dernier va s'affranchir de sa sujétion à la Couronne britannique et devenir une république d'ici fin novembre 2021.

Le divorce constitutionnel a été déclaré mardi par la Gouverneure-générale de l'île, Sandra Mason, lors d'un discours de rentrée du parlement local. "Ayant obtenu son indépendance il y a plus d'un demi-siècle, notre pays ne peut nourrir aucun doute sur ses capacités à s'autogérer", a justifié Sandra Mason, qui s'exprimait dans la capitale, Bridgetown.

D'après la représentante officielle dans l'île de la reine d'Angleterre, "L'heure est venue de dire un vrai adieu à notre passé colonial. Les Barbadiens veulent un chef d'Etat barbadien". Elizabeth II va donc perdre sa souveraineté sur l'un des derniers royaumes du Commonwealth, qui sont d'anciennes colonies britanniques devenues indépendantes.

Interrogé à Londres sur le sujet, un porte-parole du Palais de Buckingham a estimé que la décision relevait "des autorités et de la population de la Barbade".

La Barbade, perle touristique des petites Antilles, est particulièrement prisée par la haute société anglo-saxonne. L'île de seulement 430 km² comptait 287.000 habitants en 2019 selon la Banque mondiale.