Elizabeth II : la reine et les Écossais, une histoire d'amour et pas de politique

L'Écosse a transféré la dépouille d'Elizabeth II entre Balmoral et Édimbourg dans une grande ferveur. Un entrain qui contraste avec la situation politique : le parti national écossais, qui réclame l'indépendance et ne plus être attaché à l'Angleterre, est au pouvoir.

Les Écossais rejettent en effet Londres et les dirigeants politiques anglais, mais pas la famille royale. "On embrasse la Reine", raconte une Écossaise. La souveraine a su rassembler anti et pro-indépendantistes, apaiser les tensions. "Le pays est uni aujourd'hui, le sujet c'est la Reine et rien d'autre." Jammy ne veut plus des Anglais, mais conserver le monarque. "Si on pouvait avoir Charles III sans Liz Truss, ce serait l'idéal", confie ce pro-indépendance. "Je suis sûr que la Constitution peut être amendée en ce sens."

Les indépendantistes écossais assument la contradiction car ils sont convaincus que la Reine, qui "ne se mêlait pas de politique et défendait l'unité", selon une citoyenne, était comme eux : pro-Union Européenne et contre le Brexit.

